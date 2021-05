Casal faz sexo selvagem no 'Power Couple' com direito a gemidão e tapas

O "Power Couple 5", da Record, rendeu forte polêmica na madrugada deste domingo, 16. Um áudio curioso vazou no PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, com gemidos altos e tapas fortes. Um dos casais do reality se empolgou durante o ato sexual e o som foi captado pelos microfones da casa.

Alguns participantes do confinamento perceberam o entusiasmo do casal e pediram silêncio. Logo em seguida, a mulher para de gemer, em atendimento aos colegas, mas ainda foi possível escutar tapas altos vindos da casa.

eita porra o tapão pic.twitter.com/NtjGsS0unA — ma ri. (@acostumadinha) May 16, 2021

Não se sabe qual o casal que estava fazendo barulho, mas os seguidores especulam que tenha sido Li Martins e JP Mantovani.