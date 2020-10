Carlos Alberto de Nóbrega: casamentos, depressão e briga com Silvio Santos

Um dos nomes mais importantes da história da televisão brasileira, Carlos Alberto de Nóbrega é convidado do "OtaLab" no UOL desta quinta-feira (29). Na atração, o apresentador vai falar sobre seus dois casamentos com mulheres bem mais jovens do que ele, além de contar sobre o diagnóstico de depressão causada pela pandemia de Covid-19 e também da briga com Silvio Santos, dono do SBT.

Casamentos e muitos filhos

Apresentador do "A Praça é Nossa", o veterano artista já foi casado por três vezes e teve ao todo seis filhos. Quatro deles são fruto de sua relação de 34 anos com Marilda de Nóbrega e um casal de gêmeos com sua segunda mulher, Andréa de Nóbrega, com quem teve um relacionamento conturbado entre idas e vindas. Atualmente, o também humorista é casado com a médica Renata Domingues de Nóbrega.

Depressão na pandemia

Aos 84 anos, Carlos revelou no último mês de julho que devido à pandemia entrou em depressão e chorou muito ao ir até o SBT.

Então, eu comecei a ficar muito deprimido, com depressão, que é uma coisa que eu não sou, pois sou um cara alegre, pra frente e que acha que tudo vai dar certo

Briga com o patrão?

É isso mesmo! Amigos de longa data, o apresentador e Silvio Santos já chegaram a ficar 11 anos sem se falar. Em entrevista recente ao programa "Tricotando", da RedeTV!, ele fez a revelação.

Comendador Carlos Alberto!

No ano passado, o apresentador recebeu uma homenagem em Brasília e não escondeu sua felicidade com tamanha conquista.