Cantor da banda Br'Oz é intubado após contrair a covid-19

Jhean Marcell, do Br’Oz, que foi internado no Hospital Santa Clara, Minas Gerais, na última quinta-feira (20) com covid-19, teve que ser intubado na manhã desta segunda-feira (24).

Segundo a equipe médica, o cantor precisou ser submetido ao tratamento mais invasivo porque “músculos não estavam respondendo mesmo com a ajuda de oxigenação ao nível máximo”.

“O cantor Jhean Marcell foi internado no Hospital Santa Clara em Uberlândia, Minas Gerais na última quinta-feira, 20 de maio, em decorrência da covid. No dia 22, décimo quarto dia da doença, precisou ser encaminhado para a UTI para receber cuidados especiais. Nesta manhã, já curado da inflamação da covid, teve que ser intubado por estar com muito desconforto respiratório, segundo a equipe médica”, informou uma nota oficial publicada na rede social da mulher do cantor, Bruna Barcelos.

Ela explicou que a equipe médica teve o maior cuidado para intubar o cantor. “O médico foi muito cuidadoso em passar um cano superpequeno, de 7.5, pois sabe que ele é cantor”, explicou. “O médico me tranquilizou. Disse que o hospital tem um nível de recuperação de 70% em pacientes intubados e que o Jhean tem tudo para sair dessa por ser jovem, saudável, não beber e nunca ter fumado. Isso tudo favorece o quadro dele”.

Depois de 18 anos, Br'Oz está de volta com single e clipe inéditos

Recentemente a banda lançou “Insana”, a primeira música inédita depois do retorno. E a faixa vem acompanhada de um clipe com direção geral de Rick Bonadio.

Dezoito anos separam “Prometida”, que ficou entre as cinco mais tocadas no país, em 2003, de “Insana”, mas a nova música tem muitas referências ao grande sucesso e o grupo brinca o tempo todo com a letra. Trata-se da mesma mistura de pop do início da banda, acrescentando beats de trap, timbres reggaeton, violões latinos, percussão brasileira e divisões de vozes estilo Kpop.

No clipe, no maior estilo boy band, o agora quarteto canta e faz coreografias como nos velhos tempos. As cenas foram gravadas nos estúdios do Midas Music. “Vem um filme na cabeça de quando começamos em 2003. Foi justamente no mesmo estúdio que tudo aconteceu, e ter novamente o resgate da história pelo ponto de partida, nos deixa ainda mais felizes”, conta André Marinho.

Estão presentes quatro dos cinco membros originais: além de André, Jhean Marcell, Matheus Rocha e Oscar Tintel. "É incrível estarmos juntos nesse momento, sentir que nossa “química musical” está intacta!”, contou Oscar logo após o lançamento. “Passar várias horas ensaiando a coreografia da nova música e relembrar várias histórias foi muito especial. Ainda mais porque voltamos com todo o suporte do Midas que é nossa casa”, completa.

Para Matheus, a sensação é que o tempo não passou. “Quando estamos juntos, sempre comentamos que parece que nunca estivemos em hiato. É muito louco isso porque fazia muito tempo que não tínhamos atividades em grupo, que não ensaiávamos uma coreografia, por exemplo, é como andar de bicicleta, a gente nunca esquece. A sensação é a de que conseguimos voltar no tempo com a maturidade de hoje".

A irmandade e a conexão musical dos integrantes sempre foram fortes. “Esses quase 18 anos de hiato musical serviu pra mostrar que quando há verdade e conexão musical, tudo flui naturalmente não importa o tempo. Voltamos a 2003, mas com a maturidade necessária", refletiu Jhean.

“Juntos nos completamos, e nesse momento não foi diferente, conseguimos entregar o nosso artístico da melhor forma. Tenho certeza que os fãs vão se emocionar", encerra André.

Depois dessa música inédita, o grupo promete uma série de lançamentos inéditos e releituras, entre elas novos arranjos para “Se Você Não Está Aqui”, “Por um Olhar”, “Preciso” e, claro, “Prometida”.