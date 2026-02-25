'Brasil 70': Netflix revela teaser e primeiras imagens da minissérie que narra o tricampeonato
Produção sobre a saga do tricampeonato mundial de 1970 terá Rodrigo Santoro e Lucas Agrícola no elenco
As primeiras imagens oficiais de Brasil 70 – A Saga do Tri, minissérie da Netflix que retrata a campanha da Seleção Brasileira de Futebol rumo ao tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970, foram divulgadas nesta quarta-feira (25/2). A produção tem previsão de estreia para 2026.
As cenas inéditas mostram o elenco caracterizado como importantes nomes da equipe. A proposta da produção é recriar lances clássicos e momentos de bastidores que consolidaram o legado, considerada uma das maiores equipes da história do futebol.
Destaques do Elenco Principal
A minissérie conta com um time de atores que darão vida a figuras históricas do esporte. Confira os nomes confirmados e seus respectivos personagens:
- Lucas Agrícola interpreta Pelé
- Rodrigo Santoro vive João Saldanha
- Bruno Mazzeo aparece como Mário Zagallo
- Ravel Andrade como Tostão
- Hugo Haddad como Félix Mielli
- Caio Cabral no papel de Carlos Alberto Torres
- Gui Ferraz como Jairzinho
- Fillipe Soutto interpretando Gérson
- Daniel Blanco vivendo Rivellino
Enredo e Contexto Histórico da Saga
A narrativa de Brasil 70 – A Saga do Tri promete mergulhar nos desafios, emoções e pressões enfrentadas pelos atletas durante a preparação e a disputa do torneio. O enredo abordará os bastidores do futebol e a grandiosidade da conquista.
Além disso, a produção também vai explorar o período político do país na época. Serão mostradas as tensões da competição em meio à fase mais dura do regime militar, quando a equipe carregou a responsabilidade de representar o Brasil.
A direção geral da minissérie é assinada por Paulo Morelli e Pedro Morelli, com episódios dirigidos também por Quico Meirelles. A criação do projeto é de Naná Xavier e Rafael Dornellas.
