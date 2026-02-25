Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

'Brasil 70': Netflix revela teaser e primeiras imagens da minissérie que narra o tricampeonato

Produção sobre a saga do tricampeonato mundial de 1970 terá Rodrigo Santoro e Lucas Agrícola no elenco

O Liberal
fonte

As cenas inéditas mostram o elenco caracterizado como importantes nomes da equipe (Alexandre Schneider/Netflix)

As primeiras imagens oficiais de Brasil 70 – A Saga do Tri, minissérie da Netflix que retrata a campanha da Seleção Brasileira de Futebol rumo ao tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970, foram divulgadas nesta quarta-feira (25/2). A produção tem previsão de estreia para 2026.

As cenas inéditas mostram o elenco caracterizado como importantes nomes da equipe. A proposta da produção é recriar lances clássicos e momentos de bastidores que consolidaram o legado, considerada uma das maiores equipes da história do futebol.

Destaques do Elenco Principal

A minissérie conta com um time de atores que darão vida a figuras históricas do esporte. Confira os nomes confirmados e seus respectivos personagens:

  • Lucas Agrícola interpreta Pelé
  • Rodrigo Santoro vive João Saldanha
  • Bruno Mazzeo aparece como Mário Zagallo
  • Ravel Andrade como Tostão
  • Hugo Haddad como Félix Mielli
  • Caio Cabral no papel de Carlos Alberto Torres
  • Gui Ferraz como Jairzinho
  • Fillipe Soutto interpretando Gérson
  • Daniel Blanco vivendo Rivellino

Enredo e Contexto Histórico da Saga

A narrativa de Brasil 70 – A Saga do Tri promete mergulhar nos desafios, emoções e pressões enfrentadas pelos atletas durante a preparação e a disputa do torneio. O enredo abordará os bastidores do futebol e a grandiosidade da conquista.

Além disso, a produção também vai explorar o período político do país na época. Serão mostradas as tensões da competição em meio à fase mais dura do regime militar, quando a equipe carregou a responsabilidade de representar o Brasil.

A direção geral da minissérie é assinada por Paulo Morelli e Pedro Morelli, com episódios dirigidos também por Quico Meirelles. A criação do projeto é de Naná Xavier e Rafael Dornellas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Netflix

Brasil 70
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELAÇÃO

Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'

A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

25.02.26 8h48

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

'DÁ-LHE A DENTADA'

VÍDEO: Marciele ensina 'rock doido' e fala da cultura do Pará no BBB 26

A paraense apresentou ritmo nortista e explicou expressão 'caqueado' durante conversa com Jordana

25.02.26 9h35

NOVO AFFAIR?

Quem é Rafael Olarra? Conheça o suposto namorado do ator Pedro Pascal

Diretor foi visto com o astro de “The Last of Us” em Nova York e Los Angeles; aparições após o Valentine’s Day ampliaram especulações

25.02.26 11h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda