'Brasil 70': Netflix revela teaser e primeiras imagens da minissérie que narra o tricampeonato

As primeiras imagens oficiais de Brasil 70 – A Saga do Tri, minissérie da Netflix que retrata a campanha da Seleção Brasileira de Futebol rumo ao tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970, foram divulgadas nesta quarta-feira (25/2). A produção tem previsão de estreia para 2026.

As cenas inéditas mostram o elenco caracterizado como importantes nomes da equipe. A proposta da produção é recriar lances clássicos e momentos de bastidores que consolidaram o legado, considerada uma das maiores equipes da história do futebol.

Destaques do Elenco Principal

A minissérie conta com um time de atores que darão vida a figuras históricas do esporte. Confira os nomes confirmados e seus respectivos personagens:

Lucas Agrícola interpreta Pelé

interpreta Rodrigo Santoro vive João Saldanha

vive Bruno Mazzeo aparece como Mário Zagallo

aparece como Ravel Andrade como Tostão

como Hugo Haddad como Félix Mielli

como Caio Cabral no papel de Carlos Alberto Torres

no papel de Gui Ferraz como Jairzinho

como Fillipe Soutto interpretando Gérson

interpretando Daniel Blanco vivendo Rivellino

Enredo e Contexto Histórico da Saga

A narrativa de Brasil 70 – A Saga do Tri promete mergulhar nos desafios, emoções e pressões enfrentadas pelos atletas durante a preparação e a disputa do torneio. O enredo abordará os bastidores do futebol e a grandiosidade da conquista.

Além disso, a produção também vai explorar o período político do país na época. Serão mostradas as tensões da competição em meio à fase mais dura do regime militar, quando a equipe carregou a responsabilidade de representar o Brasil.

A direção geral da minissérie é assinada por Paulo Morelli e Pedro Morelli, com episódios dirigidos também por Quico Meirelles. A criação do projeto é de Naná Xavier e Rafael Dornellas.