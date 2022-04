Boninho confirma que tem Prova do Líder no BBB 22 deste domingo

O Big Brother Brasil 22 entrou no modo "turbo" em que as provas e eliminações estão tendo os prazos antecipados para culminar com o encerramento do reality, no dia 26 de abril. "Hoje tem Prova do Líder", confirmou Boninho nas redes sociais, neste domingo, 3.

Após os brothers e sisters terem sido surpreendidos com a formação do Paredão em data inusitada, na última sexta-feira, 1, a eliminação de um dos três emparedados - Eslovênia, Douglas Silva e Paulo André - será neste domingo, 3, assim como a Prova do Líder, que também ocorrerá em data inusitada.

Com isso, a liderança de Gustavo, que venceu a prova na última quinta-feira, 31, vai durar apenas 3 dias, prazo bem menor do que o normal, que é de uma semana.