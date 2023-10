Boninho anuncia novo reality musical e de confinamento na Globo em formato inédito

A TV Globo anunciou um novo reality show para 2024. Durante o evento Upfront 2024, onde é exposta a programação para o próximo ano, Boninho revelou a estreia de um reality com formato inédito e original para o segundo semestre do ano.

"Um novo reality, com todos os elementos que vocês gostam: música, convivência, relacionamento", declarou. O diretor adiantou que a transmissão será 24 horas, multiplataformas e o público definirá o vencedor.

Boninho não citou o nome do novo reality, mas compartilhou que será um programa musical e um dos maiores que a emissora já produziu. "Será um reality com música boa e terá todos os elementos que possam acontecer em um reality", disse Boninho no Upfront.

O BBB 24, maior reality da Globo, começa no dia 8 de janeiro. Além das edições noturnas, a atração também será exibida 24 horas pelo Globoplay.