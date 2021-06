Avó de integrante do time de Gaby Amarantos no ‘The Voice Kids’ morre de covid-19

A avó do pequeno músico alagoano Edu Lima Sanfoneiro, de apenas 12 anos, integrante do time da paraense Gaby Amarantos, no “The Voice Kids”, morreu de covid-19, duas semanas antes de sua apresentação. A senhora foi a responsável pela inscrição do jovem talento no reality de canto. As informações são do G1.

“Ela foi uma das pessoas que mais me apoiaram nesse meio musical. Foi ela e meu tio. Infelizmente ela me deixou”, lamentou.

Edu apresentou para os jurados a canção "Verdadeiro Amor", um dos grandes sucessos da Banda Magníficos, ganhando atenção de Gaby e Michel Teló, que viraram a cadeira nas audições às cegas. Na escolha pelo técnico, ele optou pela jurunense.

"Estava muito nervoso. Na hora, a sua preocupação, você não tira o olho das cadeiras. Você fica, será que vai virar? Será que vai virar? Até que viraram e eu fiquei muito mais calmo, relaxado, já cantei a música com calma", contou.