Atriz convive com bruxas reais ao se preparar para gravar série; entenda

Gabriela de la Garza irá estrear uma série no HBO Max em agosto. O programa irá tratar sobre uma família que tem tradição na magia pré-hispânica e amarrações. Em entrevista, a atriz mexicana contou que para viver a personagem passou um período convivendo com bruxas na vida real. As informações são do Metrópoles.

“Tive vários dias de preparação e ouvi várias bruxas, conheci suas escolas, seus estilos, fiz perguntas de absolutamente tudo para tudo o que fazem, sobre o que pensam, o que usam, os elementos que usam para fazer um feitiço. Eu queria que fosse o mais real possível, para que com todas as informações na mão eu conseguisse tornar aquilo realidade”, revelou Gabriela.

(Reprodução: Divulgação)

Amarração do Amor, ou Amarres, em espanhol, será em formato de comédia, com uma trama leve, diferente, real e divertida. A produção também abordará temas sociais e questões como a homossexualidade, o poliamor, o divórcio, a família e as tradições mexicanas. Buscará mostrar que a sociedade vive uma transformação no papel das mulheres, em que o empoderamento se torna um tema relevante e provocador. A série mexicana é a primeira sob a marca Max Originals, produzida pela WarnerMedia Latin America.