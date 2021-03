Atores passam por transformação para 'Verdades Secretas 2'

Os atores que estão no elenco da série “Verdades Secretas 2” começam a aparecer com o visual de seus personagens na trama, entre eles estão Reiner Cadete e Agatha Moreira.

No primeiro caso, em vez do coque alto, cabelos curtinhos e azuis. Assim é o visual de Visky em Verdades Secretas 2. Após o hiato de seis anos entre uma temporada e outra da série, o booker da agência surge repaginadíssimo. Intérprete do personagem, Reiner adorou o resultado; nem o fato de ter ficado cerca de três horas no salão o desanimou.

"Eu achei o máximo esse visual de cabelos azuis, tem tudo a ver com o personagem. Para a transformação foram cerca de três horas. O primeiro passo foi descolorir os fios para depois aplicar a tintura.", conta.

E engana-se quem pensa que essa é a primeira vez que o ator tem os cabelos coloridos. Rainer já passou pelo platinado, vermelho e roxo. "Na adolescência já tive os cabelos vermelhos, descoloridos, roxos. Em 2016, para o Dança dos Famosos, vim com os fios platinados. Azul é a primeira vez. Gosto dessa brincadeira, ser ator nos possibilita realizar essa vontade de mudar, vamos de um extremo ao outro", contou Rainer, cujo último personagem em novelas, o fotógrafo Téo, de A Dona do Pedaço, também exigiu uma mudança: um aplique bem cacheado.

O visual azul caiu no gosto não só do intérprete como do filho de Rainer, Pietro, de 13 anos, que, assim como o pai, já ostentou madeixas coloridas. "Pietro adorou, disse que me rejuvenesceu e ficou com vontade de pintar novamente. Ele já teve o cabelo azul anos atrás. Espero ver muitas cabeças coloridas quando a série estiver no ar."

Já Agatha Moreira surgiu com um novo look para viver a ardilosa Giovanna: o cabelo está curtinho e totalmente descolorido. Em seu pegiovannarfil no Instagram, ela legendou a imagem: “THE BITCH IS BACK” (a prostituta está de volta).

O visual surpreendeu e arrancou elogios de muitos famosos. Entre eles, Reynaldo Gianecchini, que fez par com a atriz na primeira fase de “Verdades secretas”: “Carai, ficou incrível demais!”, escreveu Giane.

Xará da personagem, Giovanna Lancellotti citou um meme da internet para demonstrar sua empolgação: “Segura o forninho, Giovannaaaaaaa”.

Agatha falou sobre sua ansiedade para retomar o bem-sucedido papel da trama de Walcyr Carrasco, cuja primeira temporada foi ao ar na Globo em 2015: “Estou ansiosa por esse reencontro. É uma oportunidade artística muito interessante. Tanto a personagem quanto eu amadurecemos. Passamos por muitas coisas e somos mulheres que se distanciam daquelas que conviveram entre a ficção e realidade há cinco anos”.

A personagem de Agatha volta para mandar investigar Angel (Camila Queiroz) pelo envolvimento da ex-amante na morte do empresário Alex (Rodrigo Lombardi), seu pai na trama que será exclusiva para o Globoplay.

Verdades Secretas 2 é escrita por Walcyr Carrasco, com direção artística de Amora Mautner.