Ator de a Praça é Nossa vive relacioamento a três

Charles Daves deu uma entrevista ousada para o canal do youtuber Bruno de Simone. O ator, conhecido como a Creidi, do humorístico "A Praça É Nossa", contou que está vivendo um relacionamento a três, com um homem e uma mulher. "Hoje estou namorando quem já é casado. Estou vivendo uma experiência, com um casal, homem e mulher. Eles casaram há dois anos e eu estou namorando com eles. Começou durante a pandemia, ela inclusive trabalha na área médica, porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é: 'Nossa, conheceu agora? Que loucura'. Mas não tem nada de loucura, está todo mundo cuidadinho e tudo certo", revelou.

O ator, que também está nas telas do Amazon Prime (na série Ala Leste), disse que nunca gostou de julgar por não saber o dia de amanhã. "A única coisa que eu sei, que eu nunca fiz e não quero, é cheirar, nunca fumei, porque isso eu acho que não vai me fazer bem. O resto, tá tudo certo", defendeu ele. Charles ainda afirmou que essa não é a primeira vez que vive uma história de amor fora dos padrões.

"Já namorei pessoas do meio artístico. Eu vivo no meio artístico desde os 15 anos, nunca fiz outra coisa, então naturalmente você acaba conhecendo pessoas desse meio. Já namorei com um ator, tive momentos com uma atriz que era casada... Já vivi loucuras", disse o ator sem citar nomes.

Durante a entrevista, Charles também lembrou o início de carreira, principalmente do incentivo que recebeu da apresentadora Xuxa Meneghel, além da escola de atuação que abriu com a sobrinha de Chico Anysio, a atriz Cininha de Paula.