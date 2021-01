Apresentador Stanley Gusman, de Minas Gerais, morre de Covid-19

Stanley Gusman, apresentador de TV de Minas Gerais, morreu por complicações da Covid-19, na noite deste domingo (10), no Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele tinha 49 anos e apresentava o programa Alterosa Alerta, na TV Alterosa, afiliada do SBT.

O apresentadort foi diagnosticado com a doença antes da virada do ano, mas no dia 4 de janeiro, o estado de saúde se agravou e ele precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a equipe médica, Gusman morreu por causa de uma infecção secundária decorrente da Covid-19.

Representantes dos Diários Associados e da TV Alterosa lamentaram a morte do comunicador nas redes sociais, publicando mensagens de despedida. O assunto segue entre um dos mais comentados na manhã desta segunda, ficando nos trending topics do Twitter.