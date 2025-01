Após indicação ao Oscar, Tapas & Beijos com Fernanda Torres será exibida na Globo

Em comemoração às indicações do filme Ainda Estou Aqui e de Fernanda Torres ao Oscar, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, a TV Globo exibirá nesta quinta-feira (23) a série Tapas & Beijos na Sessão da Tarde.

A série Tapas & Beijos foi originalmente produzida entre 2011 e 2015. Desde que Torres foi indicada ao prêmio internacional, a produção voltou ao topo das séries mais assistidas do Globoplay, onde estão disponíveis todas as cinco temporadas. Com exceção de seu arco final, cada temporada possui mais de 35 episódios.

Criada por Cláudio Paiva, com redação final de Nilton Braga e Cláudio Lisboa, Tapas & Beijos acompanha a história de Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão), duas amigas solteiras e independentes que dividem um apartamento no Méier, bairro suburbano do Rio de Janeiro.

