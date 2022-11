Após 25 anos, Ash Ketchum se torna campeão mundial de Pokémon

Após 25 anos, Ash Ketchum se tornou campeão mundial após derrotar Leon no Torneio dos Oito Mestres do Campeonato da Coroação Mundial de Jornadas Supremas Pokémon. Sua jornada, que iniciou em 1997, foi concluída agora, quando ele venceu Leon em uma batalha emocionante.

A revelação foi feita no novo episódio do anime.

Ash já tinha um outro troféu, conquistado ao vencer a Liga Laranja, que não existe nos jogos. Ele também foi o campeão da primeira Liga Pokémon de Alola. Porém, no anime Jornadas Pokémon, ele foi capaz de vencer os grandes campeões de outras regiões, tal como Cynthia, campeã de Sinnoh.

“A determinação e perseverança de Ash para chegar ao seu objetivo de se tornar o maior treinador Pokémon do mundo após 25 temporadas representa o melhor do que significa ser um treinador. Mal podemos esperar para celebrar este momento com os fãs de Pokémon quando a mais nova temporada da série Jornadas Supremas Pokémon e seus episódios repletos de aventura forem ao ar ao redor do mundo no ano que vem. Esta é uma temporada que os fãs não irão querer perder por nada!”, disse o vice-presidente de marketing da The Pokémon Company, Taito Okiura, como revelou o site O Vicio.

Em “Jornadas Supremas Pokémon”, é a 25ª temporada do animê. Ela engloba as 23ª, 24ª e 25ª temporadas da franquia. Na “Jornadas”, Ash Ketchum e Goh encontram diversos treinadores e Pokémon.

O combate será o último episódio do animê

A Netflix possui a 23ª completa e 42 episódios da 24ª, em breve devemos ver a vitória do personagem em nosso idioma.