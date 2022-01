Antes da estreia de The Masked Singer, Ivete Sangalo entra no streaming com 'Onda Boa'

Irrequieta e sempre em busca de novidades para seu público dos mais variados, Ivete Sangalo começa o ano de 2022 com o pé no acelerador. Será também o ano em que 'mãinha' completará meio século de vida, cheia de energia. Pois ela estará de volta no próximo domingo, 23, na Globo, no comando do programa The Masked Singer Brasil, que troca de dia e horário apostando em crescimento de público.

Mas não é só isso. A cantora baiana também vai além e estreou na quinta, 20, na HBO Max a série documental Onda Boa com Ivete, que vai proporcionar um mergulho em seu trabalho de criação, além de oferecer momentos de conversas intimistas com convidados especiais.

Em entrevista ao Estadão, Ivete Sangalo dá alguns detalhes sobre a atração. Ela conta que o público terá a oportunidad de ver pela primeira vez um disco totalmente autoral seu. "Vamos estar na situação de confinamento musical mesmo, eu na companhia dos músicos e desfrutando de encontros maravilhosos com artistas que convidei."

Logo no primeiro episódio, a baiana de Juazeiro recebeu em sua fazenda Gloria Groove. Nas quintas seguintes, estarão ao seu lado Vanessa da Mata, no dia 27, Carlinhos Brown, em 3 de fevereiro, Agnes Nunes, no dia 10, e, encerrando a temporada, no dia 17, será a vez de Iza. Quem assina a direção da série é Kátia Lund.

Em cada um dos cinco episódios, as pessoas vão poder constatar a espontaneidade de Ivete Sangalo, apoiada por seus convidados, recebidos com a alegria característica da cantora. "O público vai poder ver uma coisa descontraída, mas acima de tudo musical", afirma Ivete. "A minha ideia era que as pessoas assistissem e se sentissem leves, tranquilas, em paz, tivessem um momento ali através da música, de uma gostosura", explica.

Além de músicas do começo ao fim, como seria de se esperar, as conversas também são reveladoras, pois cada participante expõe fatos de suas vidas pessoais e trajetória artística. Em meio a relatos, é possível descobrir fatos interessantes sobre cada um, curiosidades, algumas divertidas, outras emocionantes.

"Eu não tenho muito medo das coisas, não. Quando tenho vontade, eu faço, eu sigo muito meu coração, as minhas impressões sobre mim mesma", conta Ivete ao Estadão sobre estar nesse projeto, sem receios de se expor abertamente. "Gosto de experimentar, que adianta estar aqui e não fazer o que se quer?", questiona a baiana.

Segundo Ivete, no decorrer dos episódios da séries surgem suas composições, algumas, às vezes, com um, outras com os três costumeiros parceiros - Sami, Radamés e Gigi. "Fizemos uma imersão mesmo, nós nos juntamos dias seguidos durante a pandemia - com todos os testes realizados direitinho - e passávamos o dia inteiro compondo, e algumas canções não estão nesse projeto."