Anitta se apresenta no 'Good Morning America'

Na sexta-feira, 15, antes de se apresentar no Festival Coachella, na Califórnia, Anitta participou do "Good Morning America", um programa de grande audiência nos Estados Unidos. Ela foi entrevistada sobre o novo álbum, “Versions Of Me“, e cantou “Boy’s Don’t Cry“, canção em inglês do projeto, em lugar do seu top mundial "Envolver", que é espanhol.

O programa é exibido ao vivo dos estúdios da ABC, na Times Square, onde os letreiros publicitários gigantes estamparam trechos da entrevista e da apresentação da cantora no estúdio, assim como a capa do álbum.