Anitta e meme das irmãs brigando na hora do parabéns estão no MTV Miaw 2021

A MTV Latino-americana divulgou os indicados ao MTV Miaw 2021 com a cantora Anitta disputando a categoria Poderosa do Ano, mas a surpresa ficou por conta da indicação do meme viral das duas irmãzinhas brigando na hora do parabéns.

O meme concorre na categoria Bomba Viral, com as irmãs Maria Eduarda e Maria Antônia disputando o prêmio com outros acontecimentos como o reencontro, muito esperado pelos fãs, da banda Rebelde.

Já Anitta concorre ao lado de Karol G e Nathy Peluso na sua categoria, entre outros nomes. A premiação ocorre no dia 13 de julho e os vencedores de cada categoria são escolhidos por voto dos fãs. A votação para as 32 categorias do Miaw 2021 está aberta até dia 7 de julho no site da premiação.

Apesar de sabermos da qualidade dos artistas, personalidades da internet e dos memes do Brasil, essas são as únicas indicações do país na premiação.

Confira mais categorias:



Ícone MIAW: Kimberley Loaiza, Kunno, Kenia OS, Domelipa, Jashlem, Jimena Jiménez, Brianda Deyanara, Rod Contreras

Stories MIAW: Luisito Comunica, Elán, Juanpa Zurita, Paco de Miguel, Danna Paola, Bad Bunny, Kenia OS, Kim Shantal

Bomba Viral: El Niño Del Oxxo, La Chilindrina En Biniki, El Reencuentro de RBD, Ay Rico Rico Rico, As irmãs do aniversário, Máteme Ese Recuerdo De Ese Amargo Amor, #SilhouetteChallenge, Ciclovía De Puebla

Fandom: Jukis, Blinks, BTS Army, Keninis, Dreamers, Cachers, Team Ken Fandom, CNCOwners

Crush Celebridade: Joaquín Bondoni, Harry Styles, Boggi, Hadassah, Macarena Achaga, Billie Eilish, Ester Expósito, Victor Pérez

Jogo Favorito: Among Us, Fall Guys, Fortnite, GTA V, League of Legends, Free Fire, Call of Duty: Warzone

Série Viciante: Wandavision, Handmaid’s Tale, Euphoria, Luis Miguel, La Serie,

The Mandalorian, El Internado: Las Cumbres, The Boys, Emily In Paris

Reality do Ano: Acapulco Shore, Quién Es La Máscara?, Guerreros, Shark Tank, La Más Draga, Exatlón

Poderosa do Ano: Jimena Jiménez, Herly, Ana Lago, Nathy Peluso, Karol G, Anitta, Karime Pindter, Jaylin Acashore

Artista MIAW: Karol G, Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Rauw Alejandro, Danna Paola, C. Tangana, Natti Natasha

Clipe do Ano:

"Nominad/Hong Kong" - C. Tangana, Jorge Drexler y Andrés Calamaro

"Telepatía" - Kali Uchis

"Niño" - Ed Maverick, Muelas de Gallo

"La Noche de Anoche" - Bad Bunny x Rosalía

"Popular" - Zoé

"Ojos Noche" _ Elsa y Elmar feat. Carla Morrison

Hit do Ano:

"Bichota" - Karol G

"Dákiti" - Bad Bunny x Jhay Cortez

"Fiel" - Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios

"Telepatía" - Kali Uchis

"Hawái" - Maluma

"Botella Tras Botella" - Gera MX, Christian Nodal

"Relación Remix" - Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko

"La Curiosidad" - Jay Wheeler, DJ Nelson, Myke Towers

Hit Global do Ano:

"drivers license" - Olivia Rodrigo

"Levitating" - Dua Lipa feat. DaBaby

"Golden" - Harry Styles

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

"Save Your Tears" - The Weeknd

"Peaches" - Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon

"Kiss Me More" - Doja Cat feat. SZA

"Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

Domínio K-pop: Rosé, Blackpink, BTS, IU, TXT, SEVENTEEN, TWICE, (G)I-DLE