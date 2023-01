Angélica estaria negociando volta à Globo como atriz

Sem contrato com a Globo desde 2021, Angélica está negociando a volta para a emissora em outra função, desta vez como atriz. A proposta veio após a participação da esposa de Luciano Huck em 'Tarã', série da Disney+ protagonizada por Xuxa Meneghel.

A negociação para o retorno à Globo, onde a loira trabalhou por 24 anos, foi noticiada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde É Sua, na sexta-feira, 20.

Trajetória de Angélica na Globo

Apesar de ter sido apresentadora por muitos anos, Angélica já fez vários trabalhos como atriz, inclusive na própria Globo. Em 1982, ela interpretou Ana Maria na minissérie 'Avenida Paulista'; em 1991, protagonizou a minissérie 'O Guarani'. Ainda, atuou em três novelas infanto-juvenis: 'Caça-Talentos' (1996), 'Flora Encantada' (1999) 'e Bambuluá' (2000).

Ainda, fez participações nas novelas 'Um Anjo Caiu do Céu' (2001), 'Celebridade' (2003) e 'A Dona do Pedaço' (2019) e também nas séries 'As Cariocas' (2010) e 'Geração Brasil' (2014), além de ter sido apresentadora e atriz no reality 'Best Cake'.