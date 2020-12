Ana Maria Braga volta a comandar o 'Mais você' de sua casa, no litoral de São Paulo

O “Mais você” contará com uma programação especial no começo de janeiro. Na primeira semana do ano, Ana Maria Braga volta a comandar o programa gravado diretamente de sua casa, mas dessa vez em Maresias, no litoral norte de São Paulo. A atração trará os melhores workshops do quadro “Super chef”, com chefs de cozinha renomados que passaram pelas últimas edições do “Mais você”.

Na segunda semana de janeiro, a novidade fica por conta da exibição de uma temporada inédita de “Jogo de panelas”, gravado antes da pandemia.