Ana Maria Braga reassume o programa na próxima segunda

O público do Mais Você foi surpreendido com uma participação especial nesta quarta-feira: Ana Maria Braga. A apresentadora, que se afastou do programa por ter sofrido uma queda, conversou com Fabricio Battaglini e Talitha Morete de casa. “Estou ótima, morta de saudades, inteira e plena”, disse a loira a Chico Pinheiro durante a chamada do matutino no Bom Dia Brasil.

Ana fez questão de agradecer a Fabricio e Talitha pela condução do Mais Você. “Quero agradecer a vocês dois pelo carinho com o público, o carinho que tem tratado a nossa casa, segurando a minha barra. Eu não teria feito melhor".

A apresentadora ressaltou que esse é um período de recolhimento e que está pronta para voltar ao comando do programa na próxima segunda, 8/11. Ana complementou dizendo que não conseguiu nem conversar com os amigos sobre o que aconteceu.

“Às vezes a gente desconhece os sinais do corpo e só para quando cai, literalmente. De repente, uma surpresa me pegou. Mais complicado que uma queda”, contou ela, que prometeu explicar sobre o acontecido em sua volta. Nas redes sociais, o público comemorou a aparição de Ana Maria.

“Uma coisa é você levar um tombo, você tem uma explicação, mas não é bem isso, às vezes o corpo da gente é um negócio que desconhece, sente um cansaço aqui, ali e não dá importância. Uma surpresa como essa me pegou pela falta de um elemento fundamental no funcionamento do organismo e você só descobre quando cai, literalmente”, explicou.

Ana Maria Braga foi hospitalizada no dia 24 de outubro após levar um tombo em sua casa, em São Paulo. Ela foi encaminhada para o hospital Beneficência Portuguesa e recebeu alta três dias depois.