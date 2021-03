Ana Maria Braga pede desculpas ao vivo por sugerir que existia racismo contra brancos

A apresentadora Ana Maria Braga começou o “Mais Você” de hoje (2) fazendo um pedido de desculpas. Ontem, ela afirmou que Lumena, uma das participantes negras do “BBB 21”, fazia um "preconceito reverso" com Carla Diaz, que é branca. Logo no início do "Mais Você", a apresentadora disse que errou ao afirmar que há "racismo reverso" de negros contra brancos.

"Sempre que cometo erro, eu gosto de assumir. Ontem, depois do programa, vi postagens informando que fiz um comentário equivocado. Foi quando mostramos a Lumena falando de branquitude da Carla Diaz. Eu usei 'preconceito reverso', 'racismo reverso'. E veio críticas e eu busquei a informação. Na maioria das vezes, neste assunto, somos desinformados", começou.



Ana Maria contou que pesquisou sobre o assunto e viu que não há a possibilidade de existir "racismo reverso", já que racismo está ligado com relações de poder.

“E muitos ativistas criticam o conceito de preconceito contra brancos, reforçando que a definição de racismo não se limita a cor da pele. Racismo é um sistema de opressão e, para ter racismo, tem que ter poder. Negros não têm poder institucional para serem racistas contra brancos. Isso é reflexo da sociedade de lidar com essas lições. A gente vai debatendo e aprendendo”.

Por fim, a global pediu desculpas, mais uma vez.

"Descobri uma coisa que não sabia. Peço desculpas e usamos a oportunidade para falar mais. Nunca fui racista em qualquer coisa, as pessoas têm que ser o que é e ter orgulho. Eu não sabia, eu errei", afirmou.