Ana Maria Braga ironiza presidente Bolsonaro: 'A gente está no mimimi'

A apresentadora Ana Maria Braga ironizou a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de segurança contra a covid-19, após o Brasil bater recorde de mortos. Bolsonaro disse que as determinações de fechamento de atividades não essenciais são "frescura" e "mimimi". Sobre as mortes, ele disse que fazem parte do dia a dia.

Ana usou a mesma palavra para falar da situação do país, após um desabafo do apresentador Felipe Andreoli. "Temos que fazer o que a gente pode. Tem países saindo já, a Austrália, a Nova Zelândia, quase tendo uma vida normal. E a gente está no mais fundo do poço", disse Andreoli. "A gente está no mimimi", rebateu Ana. Momentos depois, a apresentadora afirmou que o momento é delicado com a falta de leitos de UTI.

"A gente está vivendo um momento de preocupação com família e amigos. Cada dia é um susto. As mortes de covid vêm batendo recordes. Quando a gente não precisa de uma UTI, a gente escuta que a UTI está lotada. E o que é? Não tem onde por, não tem respirador, não sei porque não abrem hospital de campanha", continuou.

Em seguida, Ana Maria conversou com Ester Sabino, responsável por sequenciar o coronavírus no ano passado, ainda no início da pandemia, para exaltar o trabalho feminino na ciência e alertar para a situação do Brasil.