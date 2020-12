Amazônia Jazz Band realiza concerto especial natalino com transmissão pela TV Cultura

A Amazônia Jazz Band (AJB) apresenta, nesta quarta-feira (23), às 19h30, um concerto especial com transmissão pela TV Cultura do Pará - canal 2, e regência do maestro Nelson Neves. Já são nove meses longe dos palcos e do público, com apresentações realizadas em formato de vídeo para o Palco Virtual do Theatro da Paz. A realização é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM).

No repertório, muitas canções que revivem a memória afetiva do Natal, com sons de jazz, funk e swing: “Jingle Bells Jazz”, de James Lord Pierpont, com arranjo de Peter Coulma; “Have Yourself a Merry Little Christmas”, de Hugh Martin e Ralph Blane, arranjo de Dave Wolpe; “A Big Band Christmas II”, música tradicional com arranjo de Carl Strommen; “The Kings of Swing”, outra canção super tradicional com arranjo de Mike Story.

Para o maestro Nelson Neves, titular da AJB, é uma alegria poder formatar um concerto para esse período, já que muitas composições têm letras voltadas para sentimentos de união, amor e reflexão pelo que virá. Este ano, com a pandemia do novo coronavírus, ele acredita que essas emoções estarão ainda mais presentes entre as famílias e amigos.

“São músicas muito sensíveis e com melodias lindíssimas. Pensamos nesse concerto com muita emoção também, porque fizemos uma gravação pela primeira vez com toda a banda reunida novamente, seguindo os protocolos de segurança, com divisão e distanciamento entre os integrantes da AJB. Foi importante sentir o som da banda junta, após esses meses gravando apenas com naipes”, comenta o maestro Nelson.

A experiência dos concertos serem agora transmitidos pelo YouTube e pela TV Cultura inaugura novas possibilidades dentro da dinâmica de apresentação da Jazz. A expectativa do maestro, que costuma animar o público dentro do Theatro da Paz, é que os espectadores recebam o concerto com a mesma empolgação e carinho.

"Nós sempre fizemos concertos natalinos e temos agora a experiência de ser televisionado, espero que o público goste e nos acompanhe. Agradeço ao Governo do Estado e Secult pela iniciativa de continuar nossos shows por outros meios”, completa o maestro.

Repertório



1. Jingle Bells Jazz, de James Lord Pierpont - Arranjo Peter Coulma

2. Have Yourself a Merry Little Christmas, de Hugh Martin e Ralph Blane - Arranjo Dave Wolpe

3. A Big Band Christmas II, música tradicional - Arranjo Carl Strommen

4. The Kings of Swing, música tradicional - Arranjo Mike Story

5. Evergreen, Barbra Streisand - Arranjo Dave Wolpe

6. My Favorite Things, de Oscar Hammerstein II & Richard Rodgers - Arranjo Paul Jennings

7. Baby It’s Cold Outside, de Frank Loesser - Arranjo Jack Matthias

8. White Christmas, de Irving Berlin - Arranjo Combo da AJB

9. Smile, de Charles Chaplin - Arranjo Combo da AJB



Serviço

Concerto natalino - Amazônia Jazz Band (AJB)

23/12, às 19h30

Pela TV Cultura do Pará - canal 2