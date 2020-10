'A Culpa é da Carlota' recebe Gretchen na estreia da nova temporada

O programa 'A Culpa é da Carlota' está de volta e o primeiro episódio da nova temporada vai ao ar nesta terça-feira, 27 de outubro, às 22h, com Cris Wersom, Arianna Nutt, Bruna Louise, Carol Zoccoli e Dadá Coelho.

Gretchen é a primeira convidada desta temporada. Além de contar detalhes de seu encontro com Katy Perry, Gretchen participa, à distância, da brincadeira JÁ FIZ.

Além de Gretchen, está confirmada a participação virtual de outros convidados especiais como Alvaro, Cátia Damasceno, Isadora Nogueira, Gabriel Laddy Nada, Giselle Batista, Kelly Key, Letticia Muniz, Lucas Guedez, Renato Albani, Vitor diCastro. Todos eles irão aparecer no novo cenário que irá integrar também a plateia virtual.

Os novos episódios terão ainda 65 quadros inéditos. Para os fãs mais saudosistas, A Culpa é da Carlota irá manter 20 quadros dos primeiros episódios, entre eles Chocadas, Dia de Trote e Quem é Você, que voltam repaginados.

Dentro do estúdio, e respeitando todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Cris, Arianna, Bruna, Carol e Dadá irão compartilhar experiências, memórias e intimidades. E sempre de forma cômica e sarcástica, claro.

Inspirado no nome de Carlota Joaquina, esposa do rei D. João VI, A Culpa é da Carlota aborda as particularidades regionais do Brasil, seus problemas, costumes e características marcantes, sob uma perspectiva sarcasticamente feminina. A cada episódio, Cris Wersom conduz esse grande bate-papo, levantando temas atuais para debate, sempre com um viés inteligente e bem humorado.