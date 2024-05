Dia de TBT: relembre os 7 casamentos do cantor Fabio Jr

Na última terça-feira (21), o cantor Fábio Jr, completou 70 anos e, ao longo desse tempo, o coração do fisgou e foi fisgado diversas vezes. Fábio, marcou uma geração com a canção “Alma Gêmea”, hit tocado na novela de grande sucesso da TV Globo, que por sinal tinha o mesmo nome da música.

A música não poderia ser escrita por outra pessoa, pois quem mais teria tanta propriedade para escrever e cantar uma canção sobre alma gêmea, se não aquele que achou sete vezes a sua. O compositor já viveu diversos relacionamentos, uns mais duradouros, outros nem tanto. Foram "apenas" sete vezes em que ele subiu ao altar para trocar alianças.

Relembre os 7 casamentos de Fábio Jr. e com quem ele trocou alianças

1976- Tereza de Paiva Coutinho

Em 1976, Fábio Jr. se casava pela primeira vez aos 23 anos com Tereza de Paiva. Segundo a mãe do cantor, o anúncio do noivado foi inusitado. Ele chegou em casa e disse: "Ó, vou ficar noivo amanhã à noite. Quem vai à festa? É uma oportunidade para vocês conhecerem ela".

1981 - Glória Pires

O segundo casamento do cantor foi com a atriz Glória Pires, os dois se conheceram em 1979 durante as gravações da novela "Cabocla". Contudo, o casamento só aconteceria em 1981. Da união, nasceu Cléo Pires, primeira filha do cantor. Fábio e Glória se separaram em 1983, num divórcio conturbado.

1986- Cristina Karthalian

Depois de três anos do seu segundo divórcio, o cantor conheceu a artista plástica, Cristina Karthalian, que veio se tornar mãe de três filhos do cantor. Os dois, que se casaram em 1986, tiveram Krizia, que é veterinária, além de Tainá e Fiuk, que seguiram os passos do pai e são cantores. O casamento durou até 1990.

1990- Guilhermina Guinle

Fábio conheceu a atriz Guilhermina Guinle em 1990, quando ela tinha apenas 18 anos. Os dois só se casaram em 1993, e a parceria do relacionamento se repetiu nas telas: o casal fez par romântico na novela “Antônio Alves, taxista”, do SBT. Ao todo, o casamento durou 5 anos.

2001- Patrícia de Sabrit

A união do cantor com a atriz Patrícia de Sabrit acabou em tempo recorde: os dois ficaram oficialmente juntos por apenas três meses, em 2001. Os dois se conheceram no programa do cantor, namoraram por dois meses, casaram e terminaram. Porém, o divórcio só foi oficializado em 2005.

2007- Mari Alexandre

O sexto casamento de Fábio Júnior aconteceu em 2007, com a modelo Mari Alexandre. Em 2009, o casal teve Zaion, o quinto e último filho do cantor. A separação, em 2010, também foi conturbada. Segundo informações, Fábio não teria gostado que Mari tivesse se convertido à igreja evangélica e isso foi um dos principais motivos que ocasionaram o término do casal.

2012- Maria Fernanda Pascucci

O último e até então casamento de Fábio parece coisa de novela, pois Maria Fernanda Pascucci era presidente de um fã-clube dedicado a Fábio Júnior, e conquistou o coração do ídolo e estão juntos até hoje.