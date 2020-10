Tatá Werneck 'segura o choro' durante gravações após morte de seu cão

Após morte de seu cão Nino, Tatá Werneck confessou que está passando por momentos difíceis atrás das câmeras. Em post no Twitter, ela comentou que gravar o "Lady Night" nesse momento delicado não está sendo nada fácil. "Eu sinceramente tô gravando essa temporada segurando o choro. Ele ficou 20 dias internado. Fizemos de Tudo. E ele foi embora na hora que ele escolheu, graças a Deus. Fiz de tudo. Tudo. Difícil demais", escreveu ela.

Eu sinceramente to gravando essa temporada segurando o choro. Ele ficou 20 dias internado. Fizemos de Tudo. E ele foi embora na hora que ele escolheu, graças a Deus. Fiz de tudo. Tudo . Difícil demais — Tata werneck (@Tatawerneck) October 10, 2020

A humorista comentou que já passou por situações semelhantes. "Eu já gravei com crise renal, depois que o meu avô morreu fui direto para o 'Tudo pela audiência', mas eu quis dividir porque às vezes preciso de força", disse, ao receber apoio de um seguidor. Também lembrou quando teve de fazer o programa 5 minutos depois de receber a notícia da morte de uma amiga: "Não me esqueço desse dia".

No último dia 10, Tatá e Rafa Vitti usaram o Instagram para prestar uma homenagem a Nino, que foi adotado pelo casal e havia morrido nesse dia. Além de textos de despedida, os dois publicaram imagens e vídeos do animal, que não tinha uma das patas da frente e chegou a participar do programa "Encontro", com Fátima Bernardes, há pouco mais de dois anos.

"Só Deus sabe meu amor. Só Deus sabe. O quanto te amamos. O quanto você mudou nossas vidas. O quanto Rafa te ama. Você subiu montanhas, nadou, brincou, correu, foi na bienal, no 'Encontro' com Fátima... você coloriu a minha vida", iniciou Tatá.

"Só choro aqui. Pensando em como eu gostaria de te ter dado uma vida longa. Linda eu sei que demos. Mas eu queria longa. Eu te amo. Obrigada. Eu te amo. Que Deus te receba no melhor lugar que pode existir, meu filho! Meu nino amado. Meu Ninao. Eu te amo", continuou a apresentadora, antes de fazer um apelo aos fãs. "Por favor adotem! Muitos Ninos querendo amor."