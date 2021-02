Tatá Werneck posta foto da filha de 1 ano usando roupa que foi sua aos 4

Nesta quinta-feira (18), a apresentadora Tatá Werneck usou o Instagram para fazer mais registro do processo de crescimento da filha, Clara Maria, de 1 ano e 3 meses. Na foto, a pequena aparece usando uma roupa que foi da mãe quando criança, mas aos 4 anos.

Ao lado, Tatá postou uma foto antiga sua usando a mesma roupinha, ao lado do pai, para fazer uma comparação entre as duas e mostrar a velocidade do crescimento da filha, fruto da relação com o ator Rafael Vitti.

Na legenda, a apresentadora de 1,52m de altura fez um questionamento aos seguidores: Em quantos anos sua idade será o dobro da idade de João?