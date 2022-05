Tatá Werneck diz que pretende ter outro filho com Rafa Vitti

Convidada do Domingão deste domingo, 29, a humorista e apresentadora Tatá Werneck derramou algumas lágrimas ao falar sobre a filha e a relação com a família que construiu com o ator Rafael Vitti. Ela disse ainda que pretende ter outro filho com o ator.



“Ela tirou um escudo de mim. Aprendi a chorar, a me permitir, a me emocionar… Ela me transformou muito. É o grande amor da minha vida. Sou muito apaixonada por ela”, confessou Tatá. Ao ver fotos da família, a atriz também contou que ensinou algumas coisas engraçadas para a pequena. “Agora ela fala: ‘Mamãe, você é muito doidinha, sabia?’. Ensinei ela falar rabo em vez de bumbum (risos).”