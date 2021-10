Tarot do final de semana favorece a celebração conjunta da prosperidade

O tarot do fim de semana, sábado (9) e domingo (10), é iluminado pela carta 3 de Copas. O arcano tem como energia geral a celebração da chegada da prosperidade e alegria. O momento é de celebrar com pessoas queridas o seu bem-estar e conquistas.

Carreira: o clima é de harmonia, união e alegria com os colegas. Bom momento para reuniões informais, incluindo entre amigos que buscam emprego para a realização de troca de indicações.. Nas finanças há o bem-estar de ter um saldo positivo na conta.

Amor: o arcano marca a celebração e encontros em todas as relações amorosas, familiares e de amizade. Muita alegria, doação e paz. Uma gravidez, um pedido de namoro ou casamento pode ser comemorado.

Saúde: a carta indica que tudo está indo bem e há abertura para realização de atividades físicas em conjunto. Espiritualmente, o arcano celebra a união entre as pessoas para as trocas de apoio e vitórias. Pergunte-se: como posso celebrar a vida que tenho e com quem?

A carta 3 de Copas reforça a energia dos signos da Água: Câncer, Escorpião e Peixes. Os chakras Plexo Solar e Sexual, e as cores amarelo e laranja, bem como o alecrim e a canela reforçam a energia de abundância e alegria.

Áries: tem no arcano 8 de Copas, a oportunidade de deixar para trás sentimentos de abandono e rejeição, abrir para novas e melhores possibilidades na vida. Conte com o apoio de pessoas queridas.

Touro: Rainha de Paus traz segurança, determinação e doação nas relações. Muito amor e comprometimento em harmonizar as relações.

Gêmeos: 5 de paus traz a possibilidade de melhorar a comunicação e paciência para dissolver divergências e atritos nas relações.

Câncer: 6 de Copas traz energia de nostalgia que inspira o momento atual, com energia alegre da juventude e gratidão do que contribuiu na sua história. Acertos do passado ou um filho pode surgir.

Leão: 4 de Paus reforça a energia de celebrar a estabilidade e a felicidade com a família.

Virgem: 8 de Ouros traz energia de dedicação para se alcançar seus objetivos, podendo já receber os primeiros sinais de sucesso. Continue se dedicando!

Libra: 6 de Paus reforça a energia de celebração de vitória e reconhecimento. Celebre, você está em destaque!

Escorpião: O Sol traz energia de otimismo, alegria e relaxamento para o fim de semana. A leveza da infância ganha espaço.

Sagitário: A Roda da Fortuna mostra que a vida é um ciclo e o momento é de subida, mudanças para melhor podem estar ocorrendo em sua vida, aproveite!

Capricórnio: O Eremita traz a vontade de relaxar e se concentrar em si mesmo, com meditação e momentos de autocuidado.

Aquário: O Mundo traz muita satisfação e a certeza de estar no lugar certo e com as pessoas certas. Aproveite e compartilhe dessa alegria.

Peixes: Rainha de Espadas traz energia forte de solução de conflitos por meio da racionalidade e criatividade.