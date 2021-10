Tarot do dia 20/10 revela batalhas e conquistas

O tarot do dia desta quarta-feira (20), é iluminado pela carta 9 de Paus. O arcano revela batalhas e conquistas. O momento final de batalhas está chegando, seja para manter o que já se conquistou, seja para obter novas vitórias. Mantenha a confiança e disposição, pois a semana prossegue com força total! Não deixe mágoas aumentar suas desconfianças sobre as pessoas ao redor, saiba que tem amigos com quem contar.

(Alynne Cid / O Liberal)



Carreira: o arcano pede que o empenho nos projetos sigam intensos, pois a vitória se aproxima. Para quem busca um emprego, há grandes chances de sucesso, portanto, siga determinado com envio de currículos e contatos.

Amor: a carta mostra que a união nas batalhas diante de adversidades tem tudo para fortalecer o casal, logo a harmonia se aproxima. Para os solteiros, o conselho é que as mágoas passadas sejam liberadas e o coração aberto novamente para novas oportunidades no amor, que em breve, podem surgir.

Saúde: o arcano pode mostrar um cansaço físico ou mental, saiba dividir o tempo para se recuperar e o tempo para lutar por seus objetivos. Espiritualmente, mantenha a sua fé para fortalecer sua disposição diante das batalhas da vida. Pergunte-se: como posso aumentar minha força interior para vencer?

A carta 9 de Paus reforça a determinação dos signos do Fogo: Áries, Leão e Sagitário. O foco no chakra básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança), e o uso da cor vermelha, assim como a hortelã, reforçam a disposição para o dia.