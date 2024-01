Tarot: cartas dizem como será o ano de 2024 para Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho terá um ano agitado para 2024, com a possibilidade do retorno de um homem do passado. Essa é a análise da Imperatriz do Tarot, que foi convidada para fazer uma previsão sobre como será o ano para a influenciadora.

De acordo com o oráculo, a carta cinza foi retirada para Jojo, o que indica fechamento de ciclos.

“Os fins são inevitáveis em 2024, a Jojo vai estar fechando um ciclo, vai estar deixando para trás coisas que não servem mais para ela, podemos estar falando de relações, amizades que já não agregam mais, situações que ela vai sentir que já não trazem mais alegria, que não trazem mais paz. Ela vai fechar os ciclos para o reinício, novas mudanças. A gente pode falar que 2024 vai ser um ano de limpeza”.

Outra carta que foi indicada pelo Tarot foi a Roda da Fortuna, o que indica possíveis oportunidades para a artista

“Muitas mudanças na vida de Jojo Todynho, muito a ver com essa carta aqui das finalizações daquilo que já não serve mais, porque a Roda da Fortuna, quando ela aparece numa tiragem, ela fala exatamente de um novo ciclo, né? Então, a roda gira e tudo se faz diferente. Novas oportunidades, novos caminhos, mas vão ser altos e baixos. Até porque esses fins inevitáveis, eles geram um tipo de dor, um tipo de desconforto. O interessante é que essa pessoa aqui que está sentadinha ela olha pro horizonte, mas ela tá tranquila, ela sabe que tem coisas ali que já não agregam mais, a gente pode estar falando de livramento”.

Sobre relacionamentos, o baralho cigano apontou que um homem do passado pode querer retornar à vida de Jojo Todynho.

“Fica de olho, que tem alguém chegando na tua energia pode ser do passado, um crush. Ele vai tentar voltar para a vida dela, mas acho que ela não vai querer não, talvez ele esteja voltando para finalizar, né? Porque ela tá no momento finalizar coisas”.

A previsão aponta que a cantora enfrentará obstáculos, mas conseguirá vencê-los

“Alguns obstáculos, algumas coisas vão estar no caminho da Jojo em 2024, mas vão ser transponíveis, ela vai conseguir passar e quanto mais leve, porque a carta da criança fala de leveza, de alegria, quanto mais disposta, mais alegre, mais feliz ela tiver para enfrentar esses problemas mais leve mais fácil, eles passarão”, acrescentou.

Segundo o oráculo, Jojo deverá criar novos laços de amizade em 2024.

“A carta dos Trevos com a carta do cão, ela pode estar firmando novas amizades porque vai ter amizades que vão embora, a gente viu, né? Mas ela pode estar fazendo novas amizades novas alianças que lá isso já tá vindo 2024”.

O Tarot também revelou que Jojo deverá tomar cuidado com a saúde.

“Tem que tomar cuidado um pouco com a saúde, Jojo, por conta de imunidade, para não ter baixa imunidade. Tem alguma coisa que pode gerar um tipo de desgaste", conclui a Imperatriz.