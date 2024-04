Taberna Marajó abre exposição em Salvaterra neste sábado (20)

A exposição “Este é o Meu Lugar” chega ao espaço Taberna Marajó, em Salvaterra, neste sábado (20). A exposição pertencente ao projeto Arte de Casa em Casa já viajou por vários municípios pelo Estado do Pará. Dentre os artistas residentes estão Lúcia Gomes, Galvanda Galvão e Werne Souza; já entre os locais Jônunes, Lupa Jacob, Pompeu, Belmiro Gama e Ettiene Angelim. O espaço está localizado na rodovia PA 154, Arena Cimarron, próximo a 13º rua, bairro do Marabá – Salvaterra.

A exposição abre às 16h, e em seguida ocorrerá a roda de conversa “Memórias Entrelaçadas: a Trama Cultural de Salvaterra”, às 17h. A atividade falará sobre o patrimônio cultural marajoara. A iniciativa foi selecionada pelo Edital de Artes Visuais da Lei Paulo Gustavo Pará.

“A nossa proposta é abrigar apresentações, oficinas, rodas de conversas e outras iniciativas que envolvam o saber e o fazer tradicional, promovendo a troca de conhecimentos e o fortalecimento dos laços entre as pessoas”, diz a comunicadora e proprietária da Taberna Marajó, Ettiene Angelim, que além de expor a série de fotografias "Paisagens humanas", irá conduzir a roda de conversa.

A Taberna Marajó dialoga com iniciativas alinhadas com os valores da sustentabilidade, da inclusão e da diversidade. Ettiene Angelim ressalta que o desejo é participar dos diálogos e iniciativas que celebram o patrimônio cultural, com objetivo de trazer reconhecimento como local de referência para essas iniciativas.

ITINERANTE - O Arte de Casa em Casa é um projeto itinerante, idealizado pelo artista visual Werne Souza, do espaço Na Casa do Artista, e que visa conectar espaços residenciais e alternativos que possuem em suas dependências galerias de arte. As exposições começaram em março, no Apeú, em Castanhal, na galeria da Estação Ery Holanda e no Ponto de Cultura e Memória - Estação Apehu História, Humor e Arte. O projeto ainda esteve em Quatipuru, adentrando na Galeria Direitos Humanos.

Em abril, desbravou o Museu Interativo e Atelier Expressart e agora segue para a Taberna Marajó. A ideia é sempre apresentar as produções dos artistas residentes do Arte de Casa em Casa e dos convidados a cada nova parada. O público pode acompanhar as novidades pelo perfil @arte_decasaemcasa, no Instagram. O projeto segue até maio com ações em Marabá e finalizando na Vila Sorriso, ponto de partida e chegada.

“Esse projeto está revelando uma situação muito interessante e rica para as nossas artes visuais. Além de fazer a interação entre os espaços, fazer conexão entre os artistas, do artista com sua comunidade, dos espaços com sua comunidade, eu tenho percebido um laboratório de produção e processos de criação, que passa pelo atelier coletivo, mas também pelo acolhimento e reconhecimento que os artistas têm, principalmente os locais. Mas isso é assunto mais pra frente, pois ainda está amadurecendo na minha cabeça”, finaliza Werne Souza.

Serviço: Exposição “Memórias Entrelaçadas: a Trama Cultural de Salvaterra”

Data: sábado, 20, a partir das 16h

Roda de conversa: ”Memórias Entrelaçadas: a Trama Cultural de Salvaterra”,

Horário: às 17h.

Período da exposição: de 21 a 30 de abril, sempre de segunda a sábado, das 09h às 12h/15h às 18h.

Local: Taberna Marajó

Endereço: Rodovia PA 154, Arena Cimarron, próximo a 13º rua, bairro do Marabá – Salvaterra/PA.