Suzy Brasil estreia em Belém com seu novo stand-up comedy 'Made in Brasil'

O ator, comediante e roteirista Marcelo Souza, famoso por sua interpretação da drag queen Suzy Brasil, estreia o espetáculo "Made In Brasil" nos dias 29 e 30 de novembro, respectivamente às 20h e 19h, no Teatro do Sesi, localizado no bairro do Marco, em Belém. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla e na bilheteira do teatro, podendo variar de R$40 a R$120, com classificação indicativa de 16 anos.

Ao longo do stand-up comedy biográfico, Suzy Brasil, personagem criada por Marcelo, compartilha divertidas histórias e experiências de seus mais de 25 anos de carreira artística e de vida. O espetáculo traz passagens cômicas de sua trajetória pessoal e profissional, como os desafios nas boates, festas de casamento e até momentos surreais, como sua participação em um show ao lado de Xuxa.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Marcelo contou que já esteve em Belém anteriormente, mas essa será sua primeira vez se apresentando em um teatro da cidade. "A receptividade do paraense é única, e estou ansioso para apresentar o meu espetáculo", afirmou o ator.

Questionado sobre o conteúdo do show de comédia, Souza revelou que o stand-up é uma oportunidade dele, através de Suzy Brasil, fazer uma revisão bem-humorada de sua própria vida, compartilhando histórias reais e momentos de superação. Esse também é o momento onde ele cria uma forte conexão com os espectadores por meio da cultural local.

"Sempre incluo referências à cultura local, à culinária, à música e personalidades. No Pará, não poderia deixar de citar a maniçoba, o tacacá e o açaí", disse o comediante.

Para ele, o humor tem o poder de tocar em temas delicados de maneira sutil, sem deixar de fazer o público rir. "A missão da Suzy não é alfinetar, mas fazer as pessoas felizes.O espetáculo mostra que, mesmo para as 'estrelas' como Suzy, a vida é feita de desafios, mas o importante é transformar esses momentos difíceis em aprendizado e sucesso”, afirmou.

Marcelo também frisou que, por meio do humor, busca mostrar que todos têm seus desafios e que é possível transformar dificuldades em algo positivo. "A diferença é saber transformar a realidade, como eu fiz", completou o artista.

Vencedora do Prêmio Prio do Humor 2023, criado por Fábio Porchat, pelo espetáculo “Bye Bye Bangú”, e vice-campeã da terceira temporada do “LOL BRASIL – SE RIR, JÁ ERA!”, do Amazon Prime, o trabalho que Marcelo exerce com Suzy Brasil tem conquistado respeito e visibilidade.

"É uma conquista enorme ver o trabalho de 25 anos ser reconhecido, especialmente porque a arte drag sempre foi marginalizada. Hoje, estamos chegando cada vez mais nas casas e famílias das pessoas, ganhando respeito", afirmou Souza.

O ator também compartilhou sua visão sobre a responsabilidade ao fazer humor no Brasil nos dias atuais. "Eu amo fazer humor, não importa se dentro ou fora do Brasil. Hoje em dia caminhamos para uma conscientização de humor que agrada todos os públicos. Passamos por uma época em que era possível falar de tudo e de qualquer coisa. E hoje não é mais assim, graças a Deus", disse.

SERVIÇO

Suzy Brasil apresenta stand up comedy “Made In Brasil” em Belém (PA)

Data: nos dias 29 e 30 de novembro;

Horários: sexta (29), às 20h e sábado (30), às 18h;

Local: Teatro do Sesi, localizado na Av. Almirante Barroso, 2540, no bairro do Marco.

Ingressos no Sympla e na bilheteria do teatro;

Classificação: 16 anos;

Infos: (91) 3366-0971/ 3366-0972/ 3366-0965/ 3366-0967.