Cissa Guimarães traz 'Doidas e Santas' para Belém, nos dias 27 e 28 de setembro

Assistida por mais de meio de milhão de pessoas, a peça, em cartaz há 14 anos, tem como protagonista a atriz Cissa Guimarães e chega em Belém, nos dias 27 e 28 de setembro, as 21h, no Theatro da Paz. A obra cênica, dirigida por Ernesto Piccolo, é uma comédia romântica, baseada no livro homônimo de Martha Medeiros e aborda as angústias e os dilemas da vida moderna, com foco na história de Beatriz, uma psicanalista em crise no casamento. Os ingressos estão à venda no ticketfacil e na bilheteria do Theatro.

(Foto/@lugontijotografia)

Com o intuito de levar o público as reflexões do equilíbrio entre a vida pessoal, afetiva e profissional, o texto adaptado de Regiana Antonini, retorna aos palcos depois de um longo período pós-pandemia e leva os telespectadores do humor à reflexão.

(Foto/Luiza Rodrigues)

Dentro do espetáculo, Cissa dá a vida a protagonista Beatriz, ao lado de Giuseppe Oristanio, que interpreta o marido conservador e resistente à separação. Completando o elenco, temos também Josie Antello, mãe, irmã e filha de Beatriz, personagens que representam as diferentes fases e vozes femininas na vida da protagonista.

Serviço:

'Doidas e Santas' em Belém

Datas: 27 e 28 de setembro de 2024

Horário: 21h

Local: Theatro da Paz

Venda de ingressos online: www.ticketfacil.com.br/tp-doidas-e-santas.html

Pontos de venda presencial: Theatro da Paz (sem taxa)

Telefone para informações: (91) 3252-8603