A Liga do Teatro estreia espetáculo de comédia que aborda os prazeres do cotidiano

A busca pelo prazer em todas as suas formas é o tema do espetáculo ‘O Prazer é Todo Nosso’, que estreia neste sábado (16) às 18h e 20h, no Teatro Experimental Waldemar Henrique, em Belém. Realizada pelo grupo ‘A Liga do Teatro’, a peça humorística apresenta situações comuns no dia a dia das pessoas, que buscam o prazer nos mais diversos contextos.

O espetáculo se trata de uma dramaturgia de Haroldo França, que junto com o elenco, criou diversas cenas cômicas para se discutir o prazer, mas não na forma sexual, e sim, em contextos mais secretos, que rendem situações hilárias para o público.

A atriz Luiza Imbiriba, que integra o elenco da peça, explica que o prazer apresentado em cena é de certa forma escondido, mas está presente diariamente na vida do ser humano, mesmo que ele não perceba.

“É um espetáculo de comédia em formato de esquete, e sempre dentro da pegada da Liga, uma coisa mais absurda, mais cômica, e a gente utiliza a metalinguagem, interpretando um grupo de teatro que está ensaiando um espetáculo. Nós temos cenas que falam do prazer do dia-a-dia, que não é tão visto, que não é percebido. O prazer de xingar aquele chefe que você odeia, de terminar um relacionamento que já não dava mais certo, coisas que não percebemos, mas que todo mundo se identifica”, conta a artista.

A preparação para as cenas foi feita de forma participativa com o elenco do espetáculo, que a cada novo ensaio adicionava novos elementos para os esquetes.

Os atores também participaram na criação das cenas, que foram ganhando novas camadas a cada ensaio (Foto: Divulgação)

“A gente criou as cenas todo mudo junto, cada ensaio a gente brincava e mudava alguma coisa, e criava algo diferente, sempre adicionando mais camadas para os personagens. Para o público que já acompanha o grupo de teatro há algum tempo, nós reservamos alguns ‘easter eggs’, um gostinho especial para as pessoas que curtem o trabalho da Liga do Teatro”, pontua Luiza.

De acordo com a atriz, parte do humor do espetáculo está contido em brincadeiras e improvisos que os atores realizam nas cenas, o que acaba gerando surpresas bem engraçadas.

“Eu costumo de dizer entre o drama e a comédia há uma linha muito tênue, fazer rir e muito mais difícil do que emocionar, mas o nosso grupo tem muito afinidade com a comédia, então é algo confortável pra gente, e o processo de criação foi muito divertido, porque a gente tava brincando muito, e continuamos brincando durante o espetáculo. Muitos improvisos são feitos, e até quando erros acontecem e a gente ri e o público ri junto”, relata Luiza.

Muito além de um espetáculo cênico, o evento também é uma reunião de amigos de elenco, que atuam em Belém desde 2017. A interação e intimidade dos atores garante ainda mais diversão e naturalidade nas cenas.

“Há algum tempo já estávamos sentindo falta de ir para o palco juntos. E ter a liberdade de criar cenicamente com toda a pegada que só a Liga tem não tem preço”, conclui Luiza.

Além de Luiza, o elenco conta com Theo Oliveira, Paola Pinheiro, Paulo Jaime e Victor Azevedo, sob a direção de Bárbara Gibson. Os ingressos para o espetáculo ‘O Prazer é Todo Nosso’ estão disponíveis no site Sympla com valores a partir de R$ 30.

SERVIÇO:

Espetáculo ‘O Prazer é Todo Nosso’

Data: 16/11 (sábado)

Local: Teatro Waldemar Henrique (Praça da República, s/n)

Horário: às 18h e 20h