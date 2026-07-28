Suri, filha de Tom Cruise e Katie Homes, retira legalmente o sobrenome do pai

Aos 20 anos, Suri, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, deu um novo passo em sua vida ao mudar legalmente seu nome para Suri Noelle. A alteração afasta a jovem do sobrenome do pai, adotando o nome do meio de sua mãe como sobrenome oficial.

A mudança veio à tona após Suri aparecer registrada para votar na Pensilvânia, onde estuda teatro musical na Universidade Carnegie Mellon. O cadastro eleitoral exige o uso do nome legal, confirmando a formalização da alteração.

De acordo com a Page Six, não há registros do processo na Pensilvânia. Isso indica que a mudança pode ter sido concluída anteriormente em Nova York, cidade onde Suri viveu desde o divórcio dos pais.

Suri Noelle: A oficialização do novo nome

Embora a confirmação tenha surgido agora por meio dos registros eleitorais, Suri já demonstrava a intenção de abandonar o sobrenome do pai. Em junho de 2024, durante sua cerimônia de formatura do ensino médio, ela foi anunciada publicamente como Suri Noelle, sem utilizar o sobrenome Cruise.

Segundo a revista People, a alteração de seu nome foi oficializada naquele mesmo ano, passando a utilizar legalmente "Noelle", em referência ao nome do meio de Katie Holmes.

Distanciamento de Tom Cruise

A mudança acontece em meio ao longo período de afastamento entre Suri e Tom Cruise. O ator e a filha não são vistos juntos publicamente desde 2012, ano em que Katie Holmes pediu o divórcio, encerrando um casamento de quase seis anos.

Desde a separação, Katie assumiu a criação da filha, que cresceu em Nova York longe da exposição constante da imprensa. Segundo veículos americanos, pai e filha não mantêm contato há mais de uma década.

O distanciamento foi frequentemente associado à ligação de Tom Cruise com a Cientologia. Especialistas e jornalistas que acompanham a organização religiosa apontam esse fator como um dos possíveis motivos da ausência de convivência. Nenhum dos envolvidos, porém, confirmou publicamente essa versão.

Vida discreta e foco na carreira artística

Apesar de carregar um dos sobrenomes mais conhecidos de Hollywood durante boa parte da vida, Suri sempre manteve um perfil reservado. Atualmente, ela cursa teatro musical na Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, e tem evitado a exposição pública.