Stênio Garcia defende esposa e ataca internautas: 'Vocês são injustos'

Após a repercussão da atitude da esposa de Stênio Garcia que o retirou à força de uma entrevista, o ator resolveu se pronunciar nas redes sociais. O momento aconteceu enquanto o artista falava com o jornalista e youtuber Marcos Bulques na noite de terça-feira, 12, durante o lançamento de um livro escrito pela atriz Beth Goulart.

"Gente, por favor, a Marilene sempre cuidou de mim. Eu estou vivo aqui, com saúde, graças a ela. Eu queria que vocês parassem com isso porque tá me separando dela. É a pessoa que me protege, a pessoa que me resguarda", disse em publicação no Instagram.

"Eu estou indignado com vocês, vocês não têm o direito de maltratar a Marilene como estão maltratando. Ela me trata muito bem. Vocês estão destruindo a relação de amor, isso que vocês fazendo", afirmou, exaltado. "Vocês estão sendo cruéis com a Marilene e comigo também! Ela me trata muito bem! Vocês são injustos", continuou Stênio, de 90 anos.

Ao lado da esposa, Marilene Saade, de 50 anos, o ator gravou uma série de stories na manhã desta quinta-feira, 14, falando sobre o assunto. "Quer saber? Eu quero que vocês se fod**. Não se metam na minha vida. A minha vida sou eu que vivo", disse o ator. Ele também ressaltou que "recebe muito carinho".

Reação de Marilene com Stênio gerou polêmica

A repercussão negativa se deu após a divulgação do vídeo da entrevista para o programa "A Tarde é Sua", apresentado por Sônia Abrão, em que Stênio Garcia grava sem máscara e é surpreendido pela mulher que o força a colocar a máscara de proteção e o retira da entrevista.

No Instagram, Marilene publicou um vídeo se pronunciando sobre o caso e dizendo que a atitude dela foi por preocupação com a saúde do marido que está debilitado.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)