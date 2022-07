Stênio Garcia pede socorro após esposa o retirar à força de entrevista; vídeo

A esposa do ator Stênio Garcia, Marilene Saade, foi pivô de uma cena constrangedora durante uma entrevista ao vivo. A mulher interrompeu a transmissão e obrigou o famoso a ir embora do compromisso bruscamente. A situação aconteceu enquanto Stênio era entrevistado na noite da última quarta-feira (12), durante o lançamento de um livro escrito pela atriz Beth Goular.

Nas gravações, é possível ver que o artista conversa normalmente com o repórter, quando é surpreendido pela companheira, que lhe cobre a boca, o nariz e até os olhos com uma máscara.

O acontecimento polêmico foi exibido no programa "A Tarde É Sua", da apresentadora Sônia Abrão. Stênio, que está com 90 anos, falava sobre o evento, quando Marilene se intrometeu e o tirou à força do local. Sem pedir licença, ela ainda o criticou por ele não estar usando máscara de proteção contra o coronavírus. Conforme Marilene, o famoso poderia pegar covid, o que ela quis evitar, já que até o momento ele ainda não contraiu a doença.

"Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", disse Marilene. "Socorro", gritou o ator. "Não, desculpa", disse a esposa do ator e o puxou para longe das câmeras. O repórter disse se tratar de "uma situação constrangedora". Confira o momento:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)