Spotify caiu? Serviço sai do ar, desconectou usuários e não permite conectar novamente

O Spotify saiu do ar na tarde desta terça-feira, 8, deixando muitos usuários sem explicação. O serviço de streaming de música e podcasts começou a apresentar instabilidade, e os principais relatos de usuários no Twiter são de que o app desconectou as contas, e não permite reconectar. Usuários reclamam que ao tentar entrar novamente em suas contas, o aplicativo mostra que as mesmas não existem.

"Spotify" ficou no topo dos Trending Topics do Twitter, a lista de assuntos mais comentados da rede social, devido ao grande número de usuários que passaram a relatar problema com a plataforma.

"Spotify fechou sozinho e eu fiquei louca achando que tinham cancelado meu login, entrei no Twitter e fui nos assuntos do momento: Spotify caiu", escreveu uma pessoa no Twitter. "Depois de quase 30 minutos batendo a cabeça tentando entrar no Spotify descobri que caiu de todo mundo", relatou outro.

Nos perfis oficiais nas redes sociais, o Spotify não notificou nenhum problema até o fechamento desta matéria.

Veja alguns relatos: