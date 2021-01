Spoiler: Boninho revela mais detalhes sobre o elenco do 'BBB21'

Os fãs da casa mais vigiada do Brasil tiveram mais um spoiler sobre a próxima edição do “Big Brother Brasil”. Boninho respondeu algumas dúvidas do internautas em seu perfil no Instagram, neste domingo (10), e soltou alguns spoilers.

Entre as revelações, o diretor afirmou que três famosos já teriam sido desclassificados do reality. Ainda, que faltam seis participantes para o time dos “confinados” ficar completo.

"Boninho ainda da tempo de ir pra casa? Posso arrumar minhas malas em minutos!", comentou um fã. Boninho respondeu: "Faltam poucos para encerrar o time completo no confinamento!! Acho que uns 6".

O marido de Ana Furtado voltou a negar que esta edição terá a famosa “Casa de Vidro”, que confina participantes em um “aquário” dentro de um shopping. "Eu queria ir pra casa de vidro", pediu um. "Não vai ter esse ano! Vamos evitar aglomerações!", explicou o diretor.