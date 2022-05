Splendor Junina realiza ensaios diários para o festejo em Marabá

Cerca de 40 participantes estão na expectativa para a grande apresentação da Splendor Junina, que será realizada depois de dois anos, em Marabá. Fundado em 1977, o grupo tem realizado ensaios diários para o retorno da festa de São João.

Neste ano, a Splendor traz o tema “Chega de Saudade”. "Nada melhor que contar a história dessa saudade que sentimos. A expectativa é grande porque o arrepio corre na pele, é falar da alma, faz bem para a gente. Só quadrilheiro de verdade sabe do que estou falando. Será um reencontro com as outras juninas e com a gente mesmo”, explica o coordenador Jean Souza.

Ramille Azevedo estreou na dança quando tinha apenas 9 anos e hoje encara o desafio de representar a noiva. Ela comenta sobre a ansiedade para o momento da apresentação: "Nada melhor que celebrar e chega de saudades! A emoção toma de conta nos ensaios para que tudo aconteça como planejado. O período pandêmico foi muito difícil. Não tem como falar de São João e não se emocionar. Eu chorava, foi muito triste não ter essa festa e essa emoção”, compartilha.

Fundada no Bairro Francisco Coelho, a Junina começou com 3 amigos que amavam o São João e a fundaram em 12 de março de 1997. Eles já participaram de concursos nacionais de juninas em Belém, em 2016 e 2021, e ganharam várias disputas municipais e estaduais.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)