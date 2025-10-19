Capa Jornal Amazônia
Spike Lee adia visita que faria ao Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

Spike Lee adiou a visita que faria ao Brasil neste domingo, 19. O diretor de cinema pretendia promover seu filme, Luta de Classes, no Rio de Janeiro, além de visitar a Pequena África e receber o título de cidadão honorário da capital fluminense. Segundo informações da prefeitura, o motivo foi "um imprevisto na partida do diretor em Nova York que atrasou o horário de sua chegada".

"Para não haver cancelamento de parte da agenda, as equipes decidiram, em comum acordo, adiar a visita", informou a Secretaria Municipal de Cultura e a Rio Filme, em nota.

Spike Lee no Brasil

Spike Lee já esteve no Rio de Janeiro em outras ocasiões. Na mais conhecida, em 1996, gravou o clipe da música They Don't Care About Us, de Michael Jackson, no morro de Santa Marta.

Na ocasião, trocou declarações em tom crítico com autoridades, chegando a ser chamado de "otário" pelo chefe da Polícia Civil do Estado à época.

