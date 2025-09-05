SP receberá edição itinerante de tradicional festival de cinema ambiental

O tradicional Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental de Goiás (Fica) terá uma edição itinerante em São Paulo em novembro. O público paulista poderá assistir gratuitamente a 17 filmes premiados e destaques da edição 2025, além de participar de rodas de conversa e debates com convidados.

A novidade faz parte de uma parceria que o governo de Goiás firmará, na próxima segunda-feira, 8, com o Memorial da América Latina com o objetivo de ampliar o alcance e visibilidade da produção artística e cultural de Goiás.

O Fica, criado 1999 na Cidade de Goiás, foi o primeiro festival de cinema do Brasil a abordar o tema ambiental e é um dos pioneiros no mundo. Na última edição, que aconteceu em junho, o festival exibiu mais de 100 filmes em cinco mostras temáticas.

A mostra principal, que recebe o nome de Washington Novaes, ambientalista goiano morto em 2020, deu reconhecimento ao longa-metragem pernambucano Tijolo por Tijolo, de Victória Álvares e Quentin Delaroche, que levou quatro estatuetas, incluindo de melhor filme e de melhor direção.

Já na Mostra Cinema Indígena e Povos Tradicionais, os destaques foram o longa Originárias, de Marcília Cavalcante Barros, e o documentário Sukande Kasáká / Terra Doente, de Kamikia Kisedje e Fred Rahal.