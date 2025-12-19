Sony adquire franquia 'Peanuts', de Snoopy e Charlie Brown, em acordo de US$ 457 milhões
O grupo será dono de um total de 80% da marca, com os 20% restantes permanecendo para a família do criador Charles M. Schultz
A Sony anunciou a aquisição do controle majoritário da franquia Peanuts. Nesta quinta-feira, a companhia informou que firmou um acordo definitivo para adquirir 80% da marca, conhecida pelos personagens Charlie Brown e Snoopy.
A Sony Pictures Entertainment e a Sony Music Entertainment compraram a participação de 41% que pertencia à canadense WildBrain. Com isso, somada à fatia de 39% que a Sony Music Entertainment já detinha, o grupo passa a ter a maior parte da franquia.
Os 20% restantes da marca Peanuts permanecem com a família do criador Charles M. Schultz. O negócio foi fechado por 630 milhões de dólares canadenses, o que equivale a aproximadamente US$ 457 milhões, e ainda necessita de aprovação dos órgãos regulatórios.
A história e o impacto de Peanuts
Criada por Schulz e apresentada pela primeira vez como história em quadrinhos em 2 de outubro de 1950, a "gangue Peanuts" tornou-se uma presença marcante na cultura pop desde então.
Peanuts: presença atual e mercado
Atualmente, a franquia Peanuts possui uma forte presença no Apple TV com novas animações e especiais. Além disso, movimenta um gigantesco mercado de produtos licenciados e parques temáticos.
