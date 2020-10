Solange Couto está morando com a mãe no Retiro dos Artistas

A atriz Solange Couto, 63 anos, está passando uma temporada no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Sucesso com a personagem Dona Jura (do bordão "Né brinquedo, não!"), de "O clone", ela optou por ir para o asilo - que acolhe artistas da melhor idade - por causa do marido, Jamerson Andrade, que teve de voltar para Pernambuco com o filho de 8 anos do casal, enquanto ficará no Rio para gravar uma série.

“Tenho uma série para gravar em janeiro e fevereiro no Rio. Conversei com a direção do retiro, minha mãe mora aqui há um ano e meio. Eu amo esse lugar, que acolhe, que atende, que é maravilhoso, e eles me acolheram de braços abertos”, disse ela em entrevista ao programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!, apresentado por Sônia Abrahão.

Solange aproveitou para deixar claro que está bem de saúde e casada: "Antes que alguém diga isso ou aquilo, Solange está saudável, bem, casada e vivendo no retiro temporariamente ao lado da mãe até o final do trabalho".

O marido de Solange, Jamerson Andrade, reforçou que foi decisão da atriz passar esse tempo mais próxima da mãe. "Ela sempre fez isso porque a mãe mora lá. Toda vez que estamos em Pernambuco, ela fica com a mãe. Como estamos de mudança e Solange grava uma série neste ano e início do ano que vem, ela resolveu ficar esse tempo mais próxima da mãe. Só isso," explicou.

Em entrevista ao portal carioca Extra, Solange contou que teve os trabalhos interrompidos por conta da pandemia e que pretendia lançar um canal de viagens com o marido no YouTube. "Estávamos com a agenda fechada até dezembro com esse projeto, com viagens marcadas, hotel reservado, patrocínio, apoiadores, permuta... Mas tivemos que parar tudo. É claro que isso nos afeta financeiramente, mas, mesmo na quarentena, a gente vive fazendo coisas para se manter bem nesse momento".