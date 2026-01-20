Capa Jornal Amazônia
Solange Almeida revela como foi obrigada a assumir culpa pela separação da Aviões do Forró

Estadão Conteúdo

Solange Almeida afirmou que não teve autonomia sobre sua saída da banda Aviões do Forró e que precisou assumir publicamente a responsabilidade pelo fim da parceria, em dezembro de 2016. O relato foi feito durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, exibido na noite de segunda-feira, 19.

Segundo a cantora, a narrativa divulgada à época não refletiu o que aconteceu nos bastidores. "Eu tive que dizer que estava saindo da banda, mas a história não foi essa. Eu levei a culpa e até hoje muita gente não me suporta por causa disso", afirmou.

Projeto paralelo antecedeu crise

Solange explicou que os comentários sobre uma possível saída ganharam força após o encerramento de um projeto criado para celebrar seus 25 anos de carreira. A iniciativa previa novas experimentações musicais, sem o abandono do forró, mas acabou sendo interpretada como sinal de ruptura. "Foi uma fofocada", resumiu.

De acordo com ela, o tema chegou a ser tratado diretamente com Xand Avião, quando o cantor questionou os rumores. "Até que um dia o Xand me ligou e perguntou se eu realmente ia sair da banda. Eu disse: 'Não, eu não pretendo sair'. E aí ele perguntou: 'Mas aí tem que ver, porque está todo mundo dizendo que você vai sair'", contou.

Após esse episódio, Solange afirmou que a permanência no grupo deixou de ser uma possibilidade. Naquele período, a direção do Aviões do Forró chegou a discutir uma turnê de despedida, prevista para ocorrer até outubro de 2017, sob o argumento de que o projeto não seguiria sem um dos vocalistas.

A cantora, no entanto, disse que foi desligada antes do combinado. "Só que quando foi em dezembro, me chamaram e me disseram que eu estava fora da banda", relatou.

Diante da decisão, ela procurou o responsável pela comunicação do grupo para organizar o anúncio público. "Eu disse: 'Bonfim, eu estou fora da banda. Me arruma um meio de falar isso, para que todo mundo saiba de uma vez só'", afirmou.

Solange também contou que, ao se preparar para falar sobre o assunto em uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo, não teve liberdade para expor sua versão dos fatos. Segundo ela, houve uma orientação direta sobre o que deveria ser dito. "Me pegaram no hotel, me colocaram em um quarto, junto do Xand, e disseram: 'Vocês vão dizer isso aqui'. Tive que seguir o roteiro", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Cultura
