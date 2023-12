Solange Almeida retorna a Belém neste sábado, 16

Ela está de volta! Neste sábado, 16, Belém recebe uma das maiores artistas de forró do Brasil, Solange Almeida, que retorna para a capital paraense em um show especial, na casa de shows Dubai Eventos, localizada na Avenida Augusto Montenegro. Com quase quarenta anos de carreira, a artista promete um show dinâmico e cheio de grandes sucessos. Além dela, sobem ao palco ainda Karol Diva, Victoria Pinheiro, Cabra do Forró e Wellython Vaqueiro.

Segundo a cantora, o repertório para o show de Belém foi pensado com muito carinho. “Possuo muitos fãs no estado do Pará e o carinho que recebi até agora me fez criar um repertório especial como retribuição”, garantiu. Solange relembrou que desde criança cantava em reuniões de família, mas foi aos 12 anos que ela deu o start em sua carreira profissional. “Eu fazia composições e me apresentava em pequenos festivais regionais. Na adolescência cantei e dancei em várias bandas de forró. Abandonei a odontologia para investir no meu sonho de ser cantora”, confessou.

Em 2002, a cantora despontou ao integrar a banda Aviões do forró. “Hoje sigo carreira solo fazendo o que mais gosto, cantando forró”. Para a artista, o forró une as pessoas apesar de suas diferenças. “Por ser um estilo musical o qual as pessoas tendem a dançar juntas, isso acaba unindo como um todo e só quem ama o forró, entende”, destacou.

A cantora paraense Karol Diva também vai estar presente nessa festa e não escondeu a felicidade por abrir o show de Solange Almeida. “Estou ansiosa demais, porque abrir o show para uma artista com a Sol é uma alegria enorme". Karol ressaltou ainda que preparou um show diversificado, passeando por todos os tipos de gostos que estarão presente. “Mas principalmente os grandes sucessos do sertanejo e forró para já entrar no clima da maravilhosa Solange”, concluiu.

Os ingressos para o show podem ser comprados nas unidades do Castilla Idiomas: (Batista Campos, Alcindo Cacela, Tavares Bastos, Augusto Montenegro, Castelo Branco, Almirante Barroso, Centenário e Cidade Nova), ou pelo whatsapp 91 98102-7996.

Agende-se

“Solange Almeida em Belém”

Data: 15/12

Hora: 21h

Local: Dubai Eventos (Avenida Augusto Montenegro, 981)