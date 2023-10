Solange Almeida fala sobre problemas de saúde causados pelo uso de cigarro eletrônico

A cantora Solange Almeida está em tratamento de fonoterapia devido ao vício em cigarros eletrônicos. A artista conheceu os dispositivos por meio de amigos e utilizou os vapes por cerca de nove meses, o que trouxe para ela problemas de saúde, como dificuldade de respirar e lesão nas cordas vocais.

Em entrevista, a cantora disse ter sido apresentada aos vapes na pandemia da covid-19 e que, na época, foi informada que o dispositivo não apresentava risco à saúde, por não ter nicotina. "Aquela coisa de ver amigos usando, eu nunca tinha usado", confessou ao Domingo Espetacular.

"Comecei a comprar de vários sabores. Cheguei a ter um em cada uma das cinco bolsas que mais uso, dentro do carro, na gaveta da cozinha. E foi me dando dificuldade de respirar, problema nas cordas vocais. Minha filha me mostrou uma matéria sobre uma menina internada por uso do cigarro. Naquele dia decidi que não usaria", disse a cantora.

Segundo a ex-vocalista do Aviões do Forró, o vício trouxe sequelas e resultou em dificuldade para respirar. Ao investigar o motivo, Solange descobriu que estava com lesões nas cordas vocais e no pulmão.

Solange apareceu acompanhada de um profissional e usando um aparelho na garganta, que auxilia no tratamento realizado nas cordas vocais. Segundo a artista, antes das apresentações nos palcos, ela é submetida ao tratamento de fonoterapia para a reabilitação da voz.

"Quero alertar as pessoas sobre os perigos do cigarro eletrônico. Eu quase perdi a minha voz. O cigarro eletrônico não é brincadeira. Ele pode causar sérios problemas de saúde", falou a artista.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)