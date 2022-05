Solange Almeida usa as redes sociais para falar de furto que sofreu na Itália

A cantora Solange Almeida compartilhou, nesta segunda-feira, 2, um relato frustrante durante sua viagem pela Europa.

Durante sua passagem por Milão, ela afirma ter sido vítima de um furto durante um passeio com a família - o marido Monilton Moura, e as duas filhas, Estrela e Maria Esther.

"As pessoas falam que no Brasil tem muito roubo e tal, que tem muito assalto, e eu fui vítima de um roubo [na Europa]. Eu não sei como, mas abriram minha bolsa e levaram todo o meu dinheiro. Cheguei, fui dar uma volta com as meninas, com Monilton, com a banda, saímos todos, fomos almoçar e só me dei conta que fui roubada quando cheguei no hotel", disse a cantora nos stories.

Solange fez ainda um alerta aos turistas brasileiros. "Tenham todo cuidado do mundo com a bolsa de vocês quando vierem. Foram só danos materiais. A gente está trabalhando, mas isso é o mais importante", afirmou.