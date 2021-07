Solange Almeida diz que sofreu um aborto em 2020

Solange Almeida de 46 anos e mãe de seis filhos, engravidou em 2020 do seu atual marido, o empresário Monilton Moura, mas após cinco semanas de gravidez, a cantora sofreu um aborto em outubro. "Ano passado engravidei naturalmente. Tomei um susto quando vi o exame que estava grávida. Mas não foi adiante. Perdi na quinta semana. Deus não quis naquele momento", disse Solange, em entrevista para o portal O Dia

O relacionamento da cantora com Monilton, já havia acontecido anos atrás, mas na época não durou muito tempo. O casal se reencontrou em 2020, e se casaram em uma pequena cerimônia no final do mesmo ano.

A cantora pretende continuar tentando engravidar de forma natural. "Estamos tentando naturalmente ainda, sou fértil e se for pra ser será", afirmou ela em entrevista.