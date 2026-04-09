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Sobrinho de Michael Jackson envia recado especial ao Brasil antes de estreia de cinebiografia

O artista celebrou a conexão histórica entre o Brasil e o tio

Estadão Conteúdo
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"Michael" conta a trajetória do rei do pop, Michael Jackson (Reprodução / YouTube)

O legado de Michael Jackson ganhará nova dimensão nos cinemas. O ator Jaafar Jackson, sobrinho do Rei do Pop e seu intérprete na aguardada cinebiografia "Michael", enviou um recado especial ao público brasileiro.

A mensagem foi divulgada às vésperas da estreia do longa, marcada para o dia 23 de abril. No vídeo, o artista celebrou a conexão histórica entre o Brasil e o tio, destacando o carinho dos fãs e a importância do País na trajetória do ícone da música.

A fala de Jaafar rapidamente repercutiu entre admiradores, que aguardam ansiosos pela produção. A pré-venda de ingressos para o filme já está disponível, aumentando a expectativa.

Recado ao Brasil reforça conexão com o legado

Na gravação, Jaafar demonstrou entusiasmo com a chegada do filme aos cinemas. Ele fez questão de valorizar o papel do público brasileiro na história de Michael Jackson.

"Oi, Brasil. Estou animado em anunciar que a pré-venda de ingressos já está disponível. O Brasil sempre fez parte da história do Michael e mal posso esperar para celebrar o legado dele com vocês", declarou.

A mensagem criou ainda mais expectativa pela estreia do filme. Também reacendeu o reconhecimento da forte base de fãs que o artista construiu no País ao longo das décadas.

Semelhança impressiona e viraliza nas redes

Desde as primeiras imagens divulgadas do filme, Jaafar tem chamado atenção pela semelhança física e vocal com o tio. Nas redes sociais, fãs destacam o timbre de voz e os trejeitos e movimentos de dança.

Comentários comparando o ator ao astro em diferentes fases da carreira são frequentes. Alguns chegam a brincar que ele "renasceu" como Michael. O próprio Jaafar encara as comparações com naturalidade, vendo nelas uma homenagem ao legado familiar.

Ligação com o Brasil vai além do filme

A relação de Jaafar com o Brasil não é recente. Em 2019, o artista gravou o clipe da música "Got Me Singing" no Rio de Janeiro, na comunidade do Vidigal.

Na época, ele já demonstrava conforto com a atenção do público e com as comparações inevitáveis com o tio. A experiência no País ajudou a fortalecer sua conexão com os fãs brasileiros, agora renovada com a estreia do longa.

Segredo mantido por um ano surpreendeu a família

Apesar da ligação direta com a família Jackson, Jaafar optou por manter em segredo por cerca de um ano que interpretaria Michael nos cinemas. A decisão surpreendeu até os parentes mais próximos.

"Minha mãe foi ao set uma vez, mas ela não sabia o que esperar. Mesmo durante o processo de preparação, não contei para ela por um ano inteiro. Ninguém na minha família soube. Quando ela me viu na tela, ficou de queixo caído", revelou Jaafar à revista Interview.

O momento, segundo o ator, foi emocionante. A transformação exigida pelo papel tornou difícil até para a própria mãe reconhecê-lo.

O que esperar da cinebiografia "Michael"

Dirigido por Antoine Fuqua, o filme promete retratar diferentes fases da vida do artista. A produção explorará o brilho de sua carreira e os conflitos pessoais que marcaram sua trajetória.

O elenco também traz nomes como Colman Domingo, Nia Long e Miles Teller. O longa revisitará momentos icônicos da carreira do cantor, desde os tempos de The Jackson 5 até sua consagração mundial.

Com estreia confirmada para o próximo dia 23 nos cinemas brasileiros, "Michael" chega cercado de expectativa. O filme tem a responsabilidade de apresentar às novas gerações a história de um dos maiores artistas de todos os tempos.

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